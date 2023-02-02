Йост Капито: «Не считаю, что «Уильямс» станет второй командой «Мерседеса» с приходом Воулза»

Экс-руководитель « » прокомментировал приход на его место Джеймса Воулза.

Йост Капито покинул свою должность после сезона-2022. Воулз, заменивший немца на этом посту, являлся главным стратегом « ».

– Вне команды этого не знали, но я изначально говорил, что буду занимать должность два года, возможно, три (Капито работал с «Уильямсе» с конца 2020 года – Sports.ru). Сейчас гонок очень много, работа достаточно изматывающая. А для того, чтобы вернуть команду на вершину, нужно больше, чем два или три сезона.

– Безусловно, вы частично добились успеха.

– Да, я полагаю, что нужно заложить основы, а затем от них отталкиваться. Я убежден, что это и случилось. Я говорил совету директоров, что команде нужен человек на долгий срок, который продолжит путь.

– «Уильямс» нанял в качестве вашего преемника Джеймса Воулза, бывшего главного стратега «Мерседеса». Вы довольны решением?

– Да, я уже плотно работал с Джеймсом, а также с «Мерседесом» и пилотами команды. Он невероятно компетентен. Мне нравится Джеймс, он отличный человек. Конечно, я его поздравил.

– На ваш взгляд, станут ли отношения с «Мерседесом» еще плотнее? Некоторые конкуренты уже беспокоятся, что приход Воулза превратит «Уильямс» во вторую команду «Мерседеса».

– Я так не считаю. Я рассматриваю это просто как смену специалистов. Но мы и так тесно сотрудничали, особенно по части моторов и коробок передач. Так что, думаю, все останется по-прежнему.

– Есть ли у вас четкие планы на будущее – или хотите полностью отойти от дел?

– Посмотрим. Мне хотелось бы помочь – возможно, в роли консультанта. Просто немного помочь там, где могу. Но не в такой большой компании, где работает столько людей, и дела появляются каждый день.

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