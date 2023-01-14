Джеймс Воулз: «Не стоит рассматривать «Уильямс» как мини-«Мерседес»

Новый руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз заявил, что после его перехода не стоит ожидать от команды превращения в мини-«Мерседес».

Воулз начнет работу в «Уильямсе» с 10 февраля – на посту руководителя бывший глава отдела стратегии «Мерседеса» заменит Йоста Капито.

«Я бы не рассматривал команду «Уильямс» как мини-«Мерседес». Потому что «Уильямс» всегда был независимой командой со своими правами, своей историей, своим наследием.

Спросите любого в руководстве «Мерседеса», что является наиболее важными элементами команды, и вам ответят – люди и культура. Я не знаю, каково положение дел в «Уильямсе» на данный момент, но одним из главных приоритетов будет донести до всех то, что мы должны работать как единое целое, как одна команда.

Конечно, все это также не значит, что мы с «Мерседесом» больше не будем сотрудничать в той или иной форме. Ведь команды сотрудничали еще до моего прихода в «Уильямс». Но начиная с этого момента я должен буду действовать в первую очередь в интересах именно «Уильямса», – рассказал Воулз.

Воулз станет новым руководителем «Уильямса» – ранее он был главным стратегом «Мерседеса»