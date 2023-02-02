Джонни Херберт: «На Леклере как пилоте «Феррари» давление, которое вряд ли испытывают Ферстаппен и Хэмилтон»

считает, что работает под большим давлением, чем чемпионы.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» сравнил атмосферу, в которой работает лидер «Феррари», и обстановку в командах и .

«На Шарле давление: тифози, итальянская пресса, сама «Феррари». Один факт, что он является пилотом «Феррари», подразумевает давление, которое вряд ли испытывают Макс или Льюис.

Тото [Вольфф] и « », Кристиан [Хорнер] и «Ред Булл» стремятся снизить давление на своих гонщиков, чтобы им дышалось легче. На мой взгляд, поэтому им удается выступать стабильнее по ходу сезона», – заявил Херберт.

Британец также отметил, что у пилотов «Ред Булл» и «Мерседеса» есть возможность откровенно говорить о проблемах:

«Когда команда допускает ошибку, Макс высказывается весьма искренне. Это в том числе помогает сотрудникам оставаться в тонусе. Удивительно, насколько такие вещи меняют настой людей. Это сильная сторона Макса.

Думаю, с Льюисом та же ситуация, пусть она и не на виду. Он ведет себя гораздо спокойнее, однако за кулисами, уверен, оказывает давление. В такие моменты должна срабатывать синергия команды».

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