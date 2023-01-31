Гюнтер Штайнер о ливрее «Хааса»: «Стиль стал более возвышенным и современным»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер стиль ливреи Авто

Гюнтер Штайнер оценил новый имидж «Хааса».

Американская команда первой в «Формуле-1» представила ливрею на сезон-2023. «Хаас» начал год с новым титульным спонсором и составом пилотов: Мика Шумахера заменил Нико Хюлькенберг.

«Мне нравится ливрея. Несомненно, стиль стал более возвышенным и современным, и он нам подходит, так как команда вступает в новую эру вместе с титульным партнером MoneyGram.

В «Формуле-1» начался захватывающий период года, и здорово, что мы первыми показали расцветку», – заявил руководитель команды.

«Хаас» открыл сезон презентаций в «Ф-1»! Без Шумахера ливрея стала двойной: белой с носа и черной с бортов

1 комментарий

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Project2000
Спонсоров почти нет... Гюнтер, как так?
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