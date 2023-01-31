Гюнтер Штайнер о ливрее «Хааса»: «Стиль стал более возвышенным и современным»

оценил новый имидж « ».

Американская команда первой в «Формуле-1» представила ливрею на сезон-2023. «Хаас» начал год с новым титульным спонсором и составом пилотов: заменил .

«Мне нравится ливрея. Несомненно, стиль стал более возвышенным и современным, и он нам подходит, так как команда вступает в новую эру вместе с титульным партнером MoneyGram.

В «Формуле-1» начался захватывающий период года, и здорово, что мы первыми показали расцветку», – заявил руководитель команды.

«Хаас» открыл сезон презентаций в «Ф-1»! Без Шумахера ливрея стала двойной: белой с носа и черной с бортов