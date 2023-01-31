Себастьян Феттель: «Автоспорту нужны альтернативные технологии. Жаль, если гонки запретят по очевидным причинам»

считает, что гонки окажутся под угрозой, если не учитывать экологию.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» уверен, что сериям придется использовать новые технологии вместо традиционных двигателей внутреннего сгорания.

«Я люблю автоспорт и очень серьезно отношусь к его будущему. Есть молодые пилоты, у меня тоже есть дети, и я считаю, что мне повезло пройти такой путь в автоспорте. Жаль, если однажды его запретят по очевидным причинам.

Если мы хотим по-прежнему заниматься нашим спортом и жить своей страстью в гонках, то, считаю, нужно думать об альтернативах. Полагаю, это важный и неизбежный вопрос будущего. В противном случае мы можем продолжать по-старому еще несколько лет и столкнемся с большими проблемами. Здорово, что люди задаются таким вопросом. Конечно, все зависит от типа гонок, однако подвижки есть. Люди думают об этом, думают о более экологичном будущем», – рассказал четырехкратный чемпион «Формулы-1» на « », где соревновались электромобили и машины на биотопливе.

В «Ф-1» используют бензин с десятипроцентной добавкой биоэтанола. К 2026 году чемпионат планирует внедрить 100-процентое биотопливо.

«Формула-1» перейдет на «зеленое» топливо в 2026 году