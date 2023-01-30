Никита Бедрин в сезоне-2023 будет выступать в «Формуле-3»

Российский гонщик Никита Бедрин в сезоне-2023 продолжит карьеру в «Формуле-3».

Бердин будет выступать за команду «Джензер». Для 17-летнего гонщика предстоящий сезон будет дебютным в «Ф-3».

В прошлом сезоне Бедрин выступал в региональных чемпионатах «Формулы-4» – ОАЭ, Италии и Германии. Большую часть времени в прошлом году Бедрин выступал по итальянской гоночной лицензией.

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