Никита Бедрин в сезоне-2023 будет выступать в «Формуле-3»

Теги Формула-3 Формула-4 Авто

Российский гонщик Никита Бедрин в сезоне-2023 продолжит карьеру в «Формуле-3».

Бердин будет выступать за команду «Джензер». Для 17-летнего гонщика предстоящий сезон будет дебютным в «Ф-3».

В прошлом сезоне Бедрин выступал в региональных чемпионатах «Формулы-4» – ОАЭ, Италии и Германии. Большую часть времени в прошлом году Бедрин выступал по итальянской гоночной лицензией.

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2 комментария

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hypnotoad94
Ответ Артем Иванов
Как, кто позволил?, это у него гражданство Израиля?
На сайте Ф3 он под итальянским флагом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Иванов
Как, кто позволил?, это у него гражданство Израиля?
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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