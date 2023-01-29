Марк Уэббер: «На старте сезона самой опасной командой остается «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

По словам Уэббера, « » начнет сезон в качестве безоговорочного фаворита.

«На старте сезона самой опасной командой остается «Ред Булл». На самом деле, всем нужно будет повысить свой уровень во всех аспектах. Мы видели, что «Мерседес» отличала великолепная надежность болида, у «Феррари» в этом отношении все было не так хорошо. В то время как у «Ред Булл» и отличная надежность, и отличная скорость машины на всех трассах.

же порой, такое ощущение, порой включает режим « +». Для меня самым ярким моментом стало то, как он прошил пелотон в Спа. Это было просто невероятно», – рассказал Уэббер.

Буст моторов «Ф-1» запрещен, но у «Феррари» обещают +30 л.с. и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?