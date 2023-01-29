В рамках тренировок механики «Феррари» проведут 1000 пит-стопов до старта сезона-2023 (it.motorsport)

«Феррари» проводит для механиков команды интенсивную программу тренировок в преддверии старта сезона-2023.

Как рассказал руководитель отдела эксплуатации болидов «Феррари» Диего Ловерно, в рамках тренировочной программы бригады механиков должны будут провести 1000 тренировочных пит-стопов.

Механики разделены на две бригады и в рамках тренировок проводят по 20 пит-стопов в день трижды в неделю – тренировки сейчас проходят в специально оборудованном помещении в Маранелло.

Согласно данным статистики, в прошлом сезоне 73 процента всех пит-стопом механики «Феррари» провели меньше чем за 3 секунды. И по этому показателю даже обошли «Ред Булл», результат которого 71 процент. Однако Ловерно ставит перед механиками «Феррари» задачу выйти на отметку более чем в 80 процентов.

«В ходе этих тестов мы достигли выдающихся показателей. Замеры показали результат в 1,65 секунды на пит-стоп. Но нужно понимать, что в лабораторных условиях болид всегда идеально попадает на место остановки, всегда останавливается в одном и том же месте. В то время как по ходу Гран-при вариаций может быть намного больше.

Результат до 3 секунд мы считаем очень хорошим, до 3,5 секунд хорошим, но не превосходным, до 4 уже неадекватным, а до 4,5 провальным», – рассказал Ловерно.

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