Баттон выступит в Ле-Мане вместе с 7-кратным чемпионом NASCAR Джонсоном и Роккенфеллером

Чемпион «Формулы-1» 2009 года примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 2023 года.

Баттон выступит в одном экипаже с семикратным чемпионом NASCAR Cup Джимми Джонсоном и победителем гонки 2010 года Майком Роккенфеллером. Гонщики будут пилотировать « » Camaro ZL1 в рамках проекта Garage 56, запущенного NASCAR.

Дженсон участвовал в гонке в 2018 году в составе «СМП Рейсинг», однако экипаж не добрался до финиша из-за технических проблем.

91-е издание «24 часов Ле-Мана» состоится 10-11 июня.

13 экипажей поборются за титул WEC в классе гиперкаров, Вильнев заявлен за «Вануолл»