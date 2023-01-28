Баттон выступит в Ле-Мане вместе с 7-кратным чемпионом NASCAR Джонсоном и Роккенфеллером

Теги Дженсон Баттон 24 часа Ле-Мана Формула-1 NASCAR Шевроле Джимми Джонсон Майк Роккенфеллер WEC Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 2023 года.

Баттон выступит в одном экипаже с семикратным чемпионом NASCAR Cup Джимми Джонсоном и победителем гонки 2010 года Майком Роккенфеллером. Гонщики будут пилотировать «Шевроле» Camaro ZL1 в рамках проекта Garage 56, запущенного NASCAR.

Дженсон участвовал в гонке в 2018 году в составе «СМП Рейсинг», однако экипаж не добрался до финиша из-за технических проблем.

91-е издание «24 часов Ле-Мана» состоится 10-11 июня.

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