13 экипажей поборются за титул WEC в классе гиперкаров, Вильнев заявлен за «Вануолл»

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Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) опубликовал заявочный лист на сезон-2023.

В высшем классе за победу сразятся 13 гиперкаров: четыре «Порше», по два автомобиля «Тойоты», «Феррари», «Пежо» и по одному – «Вануолла», «Кадиллака» и «Гликенхауса».

За «Тойоту» продолжат выступать Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес (№7), а также Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Рио Хиракава (№8). «Альпин», боровшаяся за титул до последней гонки 2022 года, не будет участвовать в соревнованиях гиперкаров.

Место за рулем «Феррари» получил экс-пилот «Формулы-1» Антонио Джовинацци, а «Вануолл» будет представлять чемпион мира 1997 года Жак Вильнев вместе с Томом Дильманном и Эстебаном Герьери.

«Порше» выставит два заводских гиперкара (в состав одного из экипажей вошел трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана» Андре Лоттерер) и два клиентских. За руль одной «Пежо» сядут бывший гонщик «Ф-1» Пол ди Реста, двукратный чемпион «Формулы E» Жан-Эрик Вернь и Миккель Йенсен, другую будут пилотировать чемпион WEC 2013 года Лоик Дюваль, многократный победитель гонок ДТМ Нико Мюллер и Густаво Менезес.

За «Гликенхауc» пока заявлен лишь двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма.

В классе LMP2 заявлены 11 экипажей и такие гонщики как Хуан-Мануэль Корреа, Шон Гелаэль и Андре Негран, в классе LMGTE AM – 14 автомобилей.

Первая гонка нового сезона состоится 17 марта в Себринге.

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