Руководитель «Астон Мартин»: «Место Алонсо – на первом ряду решетки, если машины одинаковые»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал об истинной мощи Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» покинул « » по окончании сезона-2022 и стал новичком британской команды, заменив .

– Как считаете, где настоящая позиция Фернандо на решетке?

– Если машины одинаковые, на первом ряду.

– Как этого достичь, учитывая текущее положение?

– Главная задача – предоставить Фернандо болид, который на это способен. Если мы создадим такую машину, он привезет ее туда, куда нужно.

– Вы понимаете, что в Испании есть некоторые сомнения из-за того, какими оказались машины Алонсо в последние сезоны?

– Понимаю. Могу лишь сказать, что я постараюсь сделать людей в Испании счастливыми, как и в Великобритании. Кроме этого, у « » есть фанаты по всему миру. В «Ф-1» машина очень важна, но нужны и подходящие пилоты. Мы хотим и того, и другого.

Предстоит упорная работа, и мы не можем ничего обещать, однако уверенность Фернандо в команде – большая мотивация для всех. Все максимально настроены на то, чтобы создать болид, который Фернандо заслуживает.

– За вас уже выступал Феттель. Почему вы говорите, что подписание Фернандо – шаг вперед?

– Хороший вопрос. Себ – четырехкратный чемпион мира. Но он другой человек, и он принял решение уйти, а Фернандо хочет гоняться дальше – это влияет на мотивацию команды. В коллективе существует определенная динамика вокруг данного перехода.

Мы благодарны за то, что привнес Себастьян – он поднял команду на другой уровень. В то же время сочетание инвестиций и мотивации Фернандо позволит прибавлять дальше.

Фернандо Алонсо: «С радостью бы оказался за рулем машины, способной бороться за титул, но в таких командах места для меня не нашлось»

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