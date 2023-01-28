Руководитель «Астон Мартин»: «Место Алонсо – на первом ряду решетки, если машины одинаковые»

Теги Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин Альпин Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал об истинной мощи Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» покинул «Альпин» по окончании сезона-2022 и стал новичком британской команды, заменив Себастьяна Феттеля.

– Как считаете, где настоящая позиция Фернандо на решетке?

– Если машины одинаковые, на первом ряду.

– Как этого достичь, учитывая текущее положение?

– Главная задача – предоставить Фернандо болид, который на это способен. Если мы создадим такую машину, он привезет ее туда, куда нужно.

– Вы понимаете, что в Испании есть некоторые сомнения из-за того, какими оказались машины Алонсо в последние сезоны?

– Понимаю. Могу лишь сказать, что я постараюсь сделать людей в Испании счастливыми, как и в Великобритании. Кроме этого, у «Астон Мартин» есть фанаты по всему миру. В «Ф-1» машина очень важна, но нужны и подходящие пилоты. Мы хотим и того, и другого.

Предстоит упорная работа, и мы не можем ничего обещать, однако уверенность Фернандо в команде – большая мотивация для всех. Все максимально настроены на то, чтобы создать болид, который Фернандо заслуживает.

– За вас уже выступал Феттель. Почему вы говорите, что подписание Фернандо – шаг вперед?

– Хороший вопрос. Себ – четырехкратный чемпион мира. Но он другой человек, и он принял решение уйти, а Фернандо хочет гоняться дальше – это влияет на мотивацию команды. В коллективе существует определенная динамика вокруг данного перехода.

Мы благодарны за то, что привнес Себастьян – он поднял команду на другой уровень. В то же время сочетание инвестиций и мотивации Фернандо позволит прибавлять дальше.

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5 комментариев

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Luca di Montezemolo
Чтоб машина была на первом ряду, нужен ньюи, а дальше можно выбирать пилотов даже не топов.
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Grigpar
Время идет, как и сезон за сезоном, а боты - хэйтерочки Алонсо по прежнему вбрасывают одинаковые опусы. :) Но при этом строго блюстят, что бы не пропустить ни 1-н пост про него. Т.е. Алонсо им не интересен настолько, что без него они жить не могут. :)
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Jurgen Klinsmann
Ответ Великий Алонсо
Молодец. Сказал как есть, если машины у всех одинаковые, то место Алонсо на поуле.
поул может и нет, но в топ-4 должен быть стабильно думаю.
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Incendier Deafening
Странно, что он об этом не говорил, когда тот был за Альпин. Походу у Фуфлонсы специальный пункт в контракте, где нужно в каждом вью восхвалять его каждому сотруднику команды, как это было в Маках, Альпинах и теперь АМ. Правда как жаль, что он как гонщик уже закончился лет 10 назад, что даже Окону сливает)) а теперь и Строллу сольет) на одинаковой машине))) а потом поплакаться что «она НИаДиНаКАвая»
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Великий Алонсо
Молодец. Сказал как есть, если машины у всех одинаковые, то место Алонсо на поуле.
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