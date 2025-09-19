  • Спортс
  • Юки Цунода: «Знаю, какие настройки мне нравятся. Вопрос в том, как заставить болид работать с ними»
1

Юки Цунода: «Знаю, какие настройки мне нравятся. Вопрос в том, как заставить болид работать с ними»

Цунода собрался улучшить гоночный темп.

Пилот «Ред Булл» вдохновлен победой Макса Ферстаппена на Гран-при Италии, несмотря на то что сам значительно уступил напарнику, оказавшись лишь 13-м.

«Думаю, для меня это тоже был вполне хороший уик-энд, если не считать темп на длинных отрезках. На коротких отрезках я был быстр, смог пройти в третий сегмент и стабильно держался позади Макса – что хорошо.

Хорошие новости в том, что новое днище – которое он использовал на том Гран-при – работает. Оно позволило ему использовать другие настройки. У меня не было полной уверенности в своих настройках – но ему удалось собрать все воедино.

Все очень мотивированы, так что я продолжу стараться изо всех сил и работать над тем, что могу улучшить.

Я знаю, какие настройки мне нравятся. Вопрос в том, как заставить болид работать с ними на коротких и длинных отрезках. Думаю, мы начинаем понимать это – особенно на коротких отрезках. Мне нужно больше сконцентрироваться на другом типе дистанции – на длинных отрезках. Мне нужно собрать все воедино», – подчеркнул Цунода.  

«Ред Булл» побеждает с новым боссом! Неужели старого убрали правильно?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Италии
logoЮки Цунода
logoРед Булл
logoФормула-1
