Оскар Пиастри о командной тактике: «Макларен» достаточно свободен, чтобы контролировать свою судьбу в чемпионате»
Пиастри высказался о командной тактике «Макларена».
Пилот «Макларена» прокомментировал командную стратегию на Гран-при Италии, где пропустил вперед Ландо Норриса после пит-стопов.
«Здесь нет правильного ответа. Если бы мы поступили иначе, то другая половина фанатов говорила бы, что это неправильно, и наоборот. В конце концов тут нет верного ответа.
Удивлен ли я [реакцией болельщиков и экспертов]? Не особо. Это был важный момент в гонке, и мне кажется, многие фанаты довольно быстро реагируют на спорные ситуации. Так что я не удивлен. Но я считаю, что мы достаточно свободны, чтобы контролировать свою судьбу в чемпионате», – сказал Пиастри.
