Фернандо Алонсо: «С радостью бы оказался за рулем машины, способной бороться за титул, но в таких командах места для меня не нашлось»

Пилот «Астон Мартин» считает, что переход в британскую команду был для него наилучшим вариантом при сложившихся обстоятельствах.

По словам Алонсо, он был бы рад сразу оказаться за рулем машины, способной выиграть титул, и перейти в одну из топ-команд, но в итоге остановил свой выбор на « ».

«Я был бы этому очень рад. Разумеется, я бы с радостью оказался за рулем машины, способной бороться за титул, но в таких командах места для меня не нашлось.

Учитывая ситуацию на рынке, «Астон Мартин» была командой, которая способна добиться этого через два-три года. В моем возрасте это важно, ведь у меня впереди нет бесконечного запаса времени. И если в итоге мы все-таки сможет выиграть чемпионат, я буду этому очень рад, ведь я смогу сказать, что внес вклад в победу в Кубке конструкторов», – рассказал Алонсо.

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»