Фернандо Алонсо: «С радостью бы оказался за рулем машины, способной бороться за титул, но в таких командах места для меня не нашлось»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Альпин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что переход в британскую команду был для него наилучшим вариантом при сложившихся обстоятельствах.

По словам Алонсо, он был бы рад сразу оказаться за рулем машины, способной выиграть титул, и перейти в одну из топ-команд, но в итоге остановил свой выбор на «Астон Мартин».

«Я был бы этому очень рад. Разумеется, я бы с радостью оказался за рулем машины, способной бороться за титул, но в таких командах места для меня не нашлось.

Учитывая ситуацию на рынке, «Астон Мартин» была командой, которая способна добиться этого через два-три года. В моем возрасте это важно, ведь у меня впереди нет бесконечного запаса времени. И если в итоге мы все-таки сможет выиграть чемпионат, я буду этому очень рад, ведь я смогу сказать, что внес вклад в победу в Кубке конструкторов», – рассказал Алонсо.

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»

3 комментария

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Evergreen
Ответ Великий Алонсо
Топ-команды с радостью подписали бы Алонсо, вот только что делать с побежденным Ферстаппеном или Леклером? Выгонять их из команды? Это создало бы огромные проблемы для команды, легче взять середнячков Сайнса и Переса, которые будут глотать роль вторикеллы и пропускать своих напарников когда надо, Алонсо к счастью не такой, он порвал бы того же Ферстаппена, что тот сам бы убежал из команды и ему пришлось платить неустойку за расторженный контракт.
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Мадина Уйгурова
Потому что ты вносишь раздор в команду, одно дело когда ты молодой Ферстаппен и твой характер готовы терпеть из-за потенциальных многократных побед, а другое дело, когда ты ворчливый дед, который победит сегодня на том же Ред Булле, но ценой интриг, скандалов и затем или карьеру завершишь или к конкурентам уйдёшь.
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Великий Алонсо
Топ-команды с радостью подписали бы Алонсо, вот только что делать с побежденным Ферстаппеном или Леклером? Выгонять их из команды? Это создало бы огромные проблемы для команды, легче взять середнячков Сайнса и Переса, которые будут глотать роль вторикеллы и пропускать своих напарников когда надо, Алонсо к счастью не такой, он порвал бы того же Ферстаппена, что тот сам бы убежал из команды и ему пришлось платить неустойку за расторженный контракт.
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