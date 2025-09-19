Первую практику Гран-при Азербайджана остановили из-за проблем с поребриком

Первая практика этапа «Ф-1» в Баку прервалась из-за повреждения поребрика.

Первая тренировка Гран-при Азербайджана была прервана красным флагом из-за повреждения поребрика.

Инцидент произошел в 16-м повороте, после того как пилот «Уильямса » Карлос Сайнс жестко проехал по поребрику.

Проезжавший позади Пьер Гасли из «Альпин » посчитал, что на трассе лежат обломки – однако оказалось, что поврежден сам участок трека.

Сессию вскоре возобновили.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

