Первую практику Гран-при Азербайджана остановили из-за проблем с поребриком
Первая практика этапа «Ф-1» в Баку прервалась из-за повреждения поребрика.
Первая тренировка Гран-при Азербайджана была прервана красным флагом из-за повреждения поребрика.
Инцидент произошел в 16-м повороте, после того как пилот «Уильямса» Карлос Сайнс жестко проехал по поребрику.
Проезжавший позади Пьер Гасли из «Альпин» посчитал, что на трассе лежат обломки – однако оказалось, что поврежден сам участок трека.
Сессию вскоре возобновили.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
