  • Джолион Палмер: «Хорнер порой даже не подозревал, что у «Ред Булл» есть второй пилот»
0

Джолион Палмер: «Хорнер порой даже не подозревал, что у «Ред Булл» есть второй пилот»

Палмер объяснил, что изменилось в «Ред Булл» после ухода Хорнера.

Эксперт сайта «Ф-1» и бывший пилот серии Джолион Палмер поделился мнением о положении в «Ред Булл» после ухода Кристиана Хорнера.

«Макс подтвердил, что останется с командой в следующем году. Это первое, что им нужно было прояснить после прихода Лорана [Мекьеса].

Очевидно, Ферстаппен увидит изменения: вероятно, новый босс большую часть времени будет пытаться понять, что происходит с машиной Юки [Цуноды], в то время как Кристиан, мне кажется, порой даже не подозревал, что у него есть второй пилот! В этом плане будут небольшие сдвиги.

Но Макс знает, что в команде он звезда. И он останется звездой: если «Ред Булл» хочет победить в следующем году, то им нужно извлечь максимум из темпа Макса. Ведь если останется Юки, то он не будет претендентом на титул. Он мог бы стать хорошей поддержкой для Ферстаппена при новом регламенте», – отметил Палмер.

«Ред Булл» побеждает с новым боссом! Неужели старого убрали правильно?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
