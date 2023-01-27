Фредерик Вассер об изменении работы отдела стратегии: «Сначала я должен понять, какого типа ошибки допускались в прошлом»

Руководитель «Феррари» подтвердил, что одной из его главных задач будет оптимизация работы отдела стратегий.

Ошибки «Феррари» со стратегией в прошлом сезоне многими называли одной из главных причин поражения в борьбе за титул. А уже после новостей о будущем назначении Вассера в некоторых изданиях опубликовали информацию, что француз собирается заменить главу отдела стратегии Иньяки Руэду на другого специалиста.

«Вопрос стратегий, как и другие, был вынесен на повестку, у нас есть несколько недель, чтобы принять решение. Самое важное – что за этим стоит не один человек, а группа. Вы и сами прекрасно знаете, что речь не идет об одном человеке, который может нажать на кнопку, зачастую это целая структура. И вопрос в том, оказывается ли поддержка в этой группе.

Для начала я должен понять, какими были проблемы в прошлом, почему они возникали, что стояло за допущенными ошибками. Если коротко – я должен понять, какого типа ошибки допускались в прошлом, прежде чем принимать решение, которое не может касаться только одного человека, который стоит во главе».

Буст моторов «Ф-1» запрещен, но у «Феррари» обещают +30 л.с. и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?