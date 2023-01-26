MotoGP. Дани Педроса выступит за «КТМ» на Гран-при Испании 2023 года
Трехкратный вице-чемпион MotoGP Дани Педроса вернется в чемпионат в этом сезоне.
Педроса собирается выступить на Гран-при Испании на трассе в Хересе в составе команды «КТМ». Гран-при Испании будет третьим этапом сезона-2023 и пройдет 30 апреля.
Педроса является тест-пилотом «КТМ» с 2019 года. Для участия на этапе в Хересе Педроса воспользуется правилом «уайлдкард». Организаторы Гран-при Испании уже дали свое согласие.
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С другой, вспоминается мне тестер Априлии, который пару гонок в сезон по вайлд-карду проезжал и в 43. Вот только имя его не помню. Это было в тогдашнем эквиваленте Moto2.