MotoGP. Дани Педроса выступит за «КТМ» на Гран-при Испании 2023 года

Теги Гран-при Испании чемпионат мира MotoGP Дани Педроса КТМ Авто

Трехкратный вице-чемпион MotoGP Дани Педроса вернется в чемпионат в этом сезоне.

Педроса собирается выступить на Гран-при Испании на трассе в Хересе в составе команды «КТМ». Гран-при Испании будет третьим этапом сезона-2023 и пройдет 30 апреля.

Педроса является тест-пилотом «КТМ» с 2019 года. Для участия на этапе в Хересе Педроса воспользуется правилом «уайлдкард». Организаторы Гран-при Испании уже дали свое согласие.

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4 комментария

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Haile Selassie
Щикарная новость) что может быть лучше тест-пилота в боевых условиях!
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Леонид Элькин
С одной стороны, Дани 37 лет.
С другой, вспоминается мне тестер Априлии, который пару гонок в сезон по вайлд-карду проезжал и в 43. Вот только имя его не помню. Это было в тогдашнем эквиваленте Moto2.
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M93
Ответ priova 2
Дани всегда рад 👍
Уверен ему все рады в MotoGP.
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priova 2
Дани всегда рад 👍
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