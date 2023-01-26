MotoGP. Дани Педроса выступит за «КТМ» на Гран-при Испании 2023 года

Трехкратный вице-чемпион MotoGP Дани Педроса вернется в чемпионат в этом сезоне.

Педроса собирается выступить на Гран-при Испании на трассе в Хересе в составе команды «КТМ». Гран-при Испании будет третьим этапом сезона-2023 и пройдет 30 апреля.

Педроса является тест-пилотом « » с 2019 года. Для участия на этапе в Хересе Педроса воспользуется правилом «уайлдкард». Организаторы уже дали свое согласие.

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