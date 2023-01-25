Марк Уэббер о давлении на гонщиков: «В конечном счете все, что ты можешь – это выкладываться на сто процентов своих возможностей»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о гонщиках, которые страдают от психологического давления со стороны.

По словам Уэббера, к гонкам нужно относиться проще и не думать о сторонних факторах.

«Внешность может быть обманчивой. Зачастую то, что вы видите на поверхности – это блеф. Конечно, на ситуацию с давлением общественности можно смотреть и с негативной точки зрения. Жаловаться на то, что тебя постоянно изучают под микроскопом. Но лично я всегда старался смотреть на это с позитивной точки зрения.

Ведь в конечном счете все, что ты можешь – это выкладываться на сто процентов своих возможностей. И не важно, на какой срок заключен твой контракт – на пять лет или всего на пару месяцев. Времени прохождения круга не важно, что у тебя пятилетний контракт.

Лично я свой первый контракт вообще подписал на две гонки. На три недели. Такова была ситуация. Так что я мог либо показать свой максимум, либо просто потратить свое время. При этом где-то всегда будет гонщик, который будет претендовать на твое место. Так что я старался держаться позитивного подхода. Я просто получил возможность гоняться на высочайшем уровне – и не важно, что было написано в моем контракте», – рассказал Уэббер.

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