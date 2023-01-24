Тото Вольфф: «Ключевым изменением в «Ф-1» стало введение потолка бюджетов. Команды внезапно стали прибыльными»

Исполнительный директор « » назвал введение потолка бюджетов команд самым важным изменением за многие годы.

Вольфф считает, что введение ограничения помогло командам избегать избыточных трат и несколько выровняло ситуацию в пелотоне.

«Ключевым изменением стало введение потолка бюджетов команд, чтобы защитить нас от самих себя. До этого регулярно складывалась ситуация, в которой «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари» боролись друг с другом в своей лиге, устраивая войну расходов, а маленькие команды не могли быть конкурентоспособными.

Можно сказать, что за основу была взята система, которая уже давно существует в американском спорте – в НФЛ или НБА, где команды могут тратить на состав ограниченное количество ресурсов. В «Ф-1» же ограничения бюджетов касаются вопроса технического развития, что изменило все в «Формуле-1». Команды внезапно стали прибыльными», – рассказал Вольфф.

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