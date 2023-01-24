Тото Вольфф: «Ключевым изменением в «Ф-1» стало введение потолка бюджетов. Команды внезапно стали прибыльными»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф назвал введение потолка бюджетов команд самым важным изменением за многие годы.
Вольфф считает, что введение ограничения помогло командам избегать избыточных трат и несколько выровняло ситуацию в пелотоне.
«Ключевым изменением стало введение потолка бюджетов команд, чтобы защитить нас от самих себя. До этого регулярно складывалась ситуация, в которой «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари» боролись друг с другом в своей лиге, устраивая войну расходов, а маленькие команды не могли быть конкурентоспособными.
Можно сказать, что за основу была взята система, которая уже давно существует в американском спорте – в НФЛ или НБА, где команды могут тратить на состав ограниченное количество ресурсов. В «Ф-1» же ограничения бюджетов касаются вопроса технического развития, что изменило все в «Формуле-1». Команды внезапно стали прибыльными», – рассказал Вольфф.
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