Майкл Андретти: «Одна из наших целей – гонки в Ле-Мане»

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Майкл Андретти рассказал о планах создания команды в WEC и участия в гонке «24 часа Ле-Мана».

Помимо желания создать конюшню в «Формуле-1» команда «Андретти» уже представлена во многих других сериях – например, в «Индикаре» и «Формуле-Е».

По словам Андретти, речь идет о желании выступать в Ле-Мане в классе гиперкаров.

«Одна из наших целей – постараться в ближайшие годы создать команду в WEC. Да, гонки в Ле-Мане – это наша цель, определенно. Наша цель – участвовать во всех крупнейших мировых гоночных соревнованиях. И очевидно, что гонки в Ле-Мане к таковым относятся. Так что да, мы хотим этого достичь», – рассказал Андретти.

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