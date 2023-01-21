Майкл Андретти о создании новой команды «Ф-1»: «Мы уже наняли инженеров на ключевые позиции, у нас есть технический директор»

рассказал о том, как идет процесс подготовки к созданию команды «Формулы-1».

В «Андретти» договорились о сотрудничестве с «Кадиллаком» и по-прежнему намерены создать собственную команду. При этом действующие участники, согласно сообщениям разных источников, противятся приходу в чемпионат одиннадцатой команды.

«Мы уже очень многое сделали. Наняли многих людей, которые уже работают на нас, над нашим проектом. Мы наняли инженеров на ключевые технические позиции, так что да, мы на правильном пути. У нас уже есть технический директор, соответствующее объявление будет сделано в свое время», – рассказал Андретти.

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