Гюнтер Штайнер: «В «Мерседесе» Шумахер в хорошей ситуации»

Руководитель « » считает, что переход в « » на должность резервного пилота может помочь в будущем вернуться в число участников «Формулы-1».

«Думаю, в «Мерседесе» он будет в хорошей ситуации. У «Мерседеса» много партнерских, «младших» команд. Пройдя этим путем, де Врис запрыгнул за руль «Уильямса», и в итоге получил постоянное место в «Альфа Таури».

Так что Шумахер оказался в хорошей ситуации. Конечно, я надеюсь, что с гонщиками все будет нормально и у Мика не будет повода экстренно садиться за руль. Но если возможность возникнет, Мик может сесть за руль болида и поехать.

Порой один шаг назад в итоге оборачивается двумя шагами вперед. Он поставил себя в хорошее положение – оказавшись в команде, где у него будут лучшие шансы на постоянное место в кокпите в будущем», – рассказал Штайнер.

Родина Шумахера в гоночном раздрае: в «Ф-1» – 1 середняк после трех чемпионов, нет своего Гран-при и ТВ-аудитории, юниоров тоже не осталось