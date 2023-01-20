Гюнтер Штайнер: «В «Мерседесе» Шумахер в хорошей ситуации»

Теги Формула-1 Мерседес Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что переход в «Мерседес» на должность резервного пилота может помочь Мику Шумахеру в будущем вернуться в число участников «Формулы-1».

«Думаю, в «Мерседесе» он будет в хорошей ситуации. У «Мерседеса» много партнерских, «младших» команд. Пройдя этим путем, де Врис запрыгнул за руль «Уильямса», и в итоге получил постоянное место в «Альфа Таури».

Так что Шумахер оказался в хорошей ситуации. Конечно, я надеюсь, что с гонщиками все будет нормально и у Мика не будет повода экстренно садиться за руль. Но если возможность возникнет, Мик может сесть за руль болида и поехать.

Порой один шаг назад в итоге оборачивается двумя шагами вперед. Он поставил себя в хорошее положение – оказавшись в команде, где у него будут лучшие шансы на постоянное место в кокпите в будущем», – рассказал Штайнер.

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1 комментарий

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Алексей Гусев
перешел из системы Феррари в систему Мерса, главное на лыжах не катайся горных.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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