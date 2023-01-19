Валттери Боттас о своем будущем: «Надеюсь, мы уже в начале года обсудим с «Альфа Ромео» дальнейшие действия»

Пилот «Альфа Ромео» рассказал, что хотел бы как можно раньше прояснить с командой свои перспективы на будущее.

По словам Боттаса, он больше не хочет откладывать вопрос о подписании новых контрактов на поздний этап сезона, поскольку неопределенность будущего может служить отвлекающим фактором по ходу чемпионата.

«Я много раз оказывался в ситуации, когда данный фактор начинал отвлекать и мешать. Так что да, надеюсь, что мы уже в начале года обсудим дальнейшие действия. Для меня сейчас важна в первую очередь стабильность – с учетом того, что за последние десять лет ее мне в этом вопросе не хватало.

Что до партнерства с «Ауди», то для команды это отличная возможность. Эта сделка принесет стабильность и добавит нечто новое. При этом прямо сейчас люди в команде мало об этом говорят. Ведь для нас главной целью является подготовка к сезону-2023. И сейчас ничего не меняется. Мы по-прежнему « ». Думаю, что в новом году что-то начнет постепенно меняться», – рассказал Боттас.

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