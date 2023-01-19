Отмар Сафнауэр: «Тост не хотел отпускать Гасли»

Руководитель « » Отмар Сафнауэр рассказал, как проходили переговоры по переходу во французскую команду .

По словам Сафнауэра, он был готов поспособствовать переходу в « » , чтобы те в свою очередь могли освободить от обязательств Гасли. При этом ФИА в итоге не стала делать для Херты исключение и не выдала ему суперлицензию для участия в «Формуле-1».

«Я позвонил и спросил, могут ли они отпустить Гасли? На что Франц ответил, что не могут. На что уже я ответил: «Отлично. Я рад, что вы так сказали». Ведь последнее, что я хотел бы услышать, было что-то вроде «да, конечно, мы рады избавиться от этого парня». Но Франц сказал «нет, он отличный парень, нам бы не хотелось его терять».

На что уже я ответил: «Спасибо, но, при всем уважении, вы не против, если я позвоню Гельмуту Марко?» Ведь у него может быть иное мнение. Что я и сделал.

При этом, в определенный момент (при отсутствии прогресса в переговорах) я бы позвонил Лорану Росси и сказал, что мы сделали все, что могли. Но что теперь нам нужно отправиться в Америку и пообщаться с Брайаном Хертой о возможности освободить его сына от текущих обязательств. И определенная работа была проделана, мы пообщались с Колтоном и Брайаном за ужином. Ведь «Ред Булл» нужна была замена (чтобы отпустить Гасли), которой они были бы довольны», – рассказал Сафнауэр.

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