Отмар Сафнауэр: «Тост не хотел отпускать Гасли»

Теги Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Отмар Сафнауэр Пьер Гасли Альпин Колтон Херта Авто

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр рассказал, как проходили переговоры по переходу во французскую команду Пьера Гасли.

По словам Сафнауэра, он был готов поспособствовать переходу в «Альфа Таури» Колтона Херты, чтобы те в свою очередь могли освободить от обязательств Гасли. При этом ФИА в итоге не стала делать для Херты исключение и не выдала ему суперлицензию для участия в «Формуле-1».

«Я позвонил Францу Тост и спросил, могут ли они отпустить Гасли? На что Франц ответил, что не могут. На что уже я ответил: «Отлично. Я рад, что вы так сказали». Ведь последнее, что я хотел бы услышать, было что-то вроде «да, конечно, мы рады избавиться от этого парня». Но Франц сказал «нет, он отличный парень, нам бы не хотелось его терять».

На что уже я ответил: «Спасибо, но, при всем уважении, вы не против, если я позвоню Гельмуту Марко?» Ведь у него может быть иное мнение. Что я и сделал.

При этом, в определенный момент (при отсутствии прогресса в переговорах) я бы позвонил Лорану Росси и сказал, что мы сделали все, что могли. Но что теперь нам нужно отправиться в Америку и пообщаться с Брайаном Хертой о возможности освободить его сына от текущих обязательств. И определенная работа была проделана, мы пообщались с Колтоном и Брайаном за ужином. Ведь «Ред Булл» нужна была замена (чтобы отпустить Гасли), которой они были бы довольны», – рассказал Сафнауэр.

Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»

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