Тото Вольфф о Шумахере: «Если мы предоставим ему возможность развиваться в безопасном окружении, то в будущем он станет очень хорошим гонщиком»

Исполнительный директор « » уверен, что поможет команде в работе над развитием болида.

По словам Вольффа, в команде довольны переходом Шумахера на должность резервного пилота.

«Самый важный фактор – это его личность. Он хорошо образованный, умный и талантливый молодой человек. Как вы сами можете видеть, в юниорских сериях у него были очень хорошие результаты. И я считаю, что если мы предоставим ему возможность развиваться в безопасном окружении, то в будущем он может стать очень хорошим гонщиком и получит место постоянного пилота.

Точно так же мы решили отпустить Ника де Вриса – чтобы он мог развивать свою карьеру. И то же самое в будущем может случиться с Миком – может в нашей команде, а может быть мы отпустим его в другой коллектив, на данном этапе нельзя сказать с уверенностью.

Мик сможет внести существенный вклад, поскольку обладает годичным опытом работы с болидами последнего поколения. Он провел в «Ф-1» два года, отлично знает шины, знаком с особенностями нынешних болидов.

Мик будет чрезвычайно полезен в работе на симуляторе и в оценке работы над развитием болида. Так что с данной точки зрения приглашение Мика дало нам многое», – рассказал Вольфф.

Родина Шумахера в гоночном раздрае: в «Ф-1» – 1 середняк после трех чемпионов, нет своего Гран-при и ТВ-аудитории, юниоров тоже не осталось