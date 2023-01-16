Тото Вольфф о Шумахере: «Если мы предоставим ему возможность развиваться в безопасном окружении, то в будущем он станет очень хорошим гонщиком»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Мик Шумахер Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф уверен, что Мик Шумахер поможет команде в работе над развитием болида.

По словам Вольффа, в команде довольны переходом Шумахера на должность резервного пилота.

«Самый важный фактор – это его личность. Он хорошо образованный, умный и талантливый молодой человек. Как вы сами можете видеть, в юниорских сериях у него были очень хорошие результаты. И я считаю, что если мы предоставим ему возможность развиваться в безопасном окружении, то в будущем он может стать очень хорошим гонщиком и получит место постоянного пилота.

Точно так же мы решили отпустить Ника де Вриса – чтобы он мог развивать свою карьеру. И то же самое в будущем может случиться с Миком – может в нашей команде, а может быть мы отпустим его в другой коллектив, на данном этапе нельзя сказать с уверенностью.

Мик сможет внести существенный вклад, поскольку обладает годичным опытом работы с болидами последнего поколения. Он провел в «Ф-1» два года, отлично знает шины, знаком с особенностями нынешних болидов.

Мик будет чрезвычайно полезен в работе на симуляторе и в оценке работы над развитием болида. Так что с данной точки зрения приглашение Мика дало нам многое», – рассказал Вольфф.

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4 комментария

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STZRRR
Ответ Великий Алонсо
"В будущем станет хорошим гонщиком". Всё ясно, лицемерию этого клоуна как всегда нет предела. В 23 года Ферстаппен уже боролся за чемпионство, Феттель был чемпионом, Хэмилтон был чемпионом в 23, Алонсо почти в этом же возрасте был чемпионом 🤦‍♂️
Не, это просто очень дипломатичное указание на его место. Мягкое по форме, жесткое по сути.
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STZRRR
Что же такого упорол Мик, что Вольф его так унизил-то?
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ezheloko
В безопасном окружении - это чтобы он своими крашами никого не покалечил? Разумное решение. В целом, если он будет кататься по треку один, то скорее всего будет лучшим, если конечно доедет до конца.
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Великий Алонсо
"В будущем станет хорошим гонщиком". Всё ясно, лицемерию этого клоуна как всегда нет предела. В 23 года Ферстаппен уже боролся за чемпионство, Феттель был чемпионом, Хэмилтон был чемпионом в 23, Алонсо почти в этом же возрасте был чемпионом 🤦‍♂️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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