Смоляр выиграл виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана». Ферстаппен сошел из-за дисконнекта

Российский пилот стал победителем виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана». Соревнование проводилось в симуляторе rFactor 2.

Смоляр выиграл гонку, выступая в классе GTE в составе команды R8G Esports.

В свою очередь действующий чемпион «Формулы-1» также принимал участие в соревновании. Экипаж Ферстаппена лидировал в гонке за 7 часов до финиша, но затем у Макса возникли проблемы со связью с сервером. В результате из-за дисконнекта он был вынужден сойти с дистанции. Ферстаппен был далеко не единственным, кто столкнулся с такими проблемами.

После гонки Ферстаппен был в ярости и пообещал больше никогда не участвовать в данном соревновании.

«Они (организаторы) назвали это колоссальным невезением. Я же считаю это полной некомпетентностью. Они даже не могут контролировать то, что происходит в их собственной игре! Меня уже третий раз вот так выкидывает из игры во время гонки. Так что это был последний раз, когда я вообще в этом участвую. Потому что какой вообще в этом смысл?

Готовишься пять месяцев, стараешься выиграть чемпионат, лидируешь в чемпионате, стараешься выиграть гонку, к которой отдельно готовился два месяца, – и потом организаторы действуют вот так! Это какая-то шутка. Я не могу назвать это соревнованием…это просто шоу клоунов!» – заявил Ферстаппен.

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