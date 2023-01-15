Смоляр выиграл виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана». Ферстаппен сошел из-за дисконнекта

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Александр Смоляр Авто

Российский пилот Александр Смоляр стал победителем виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана». Соревнование проводилось в симуляторе rFactor 2.

Смоляр выиграл гонку, выступая в классе GTE в составе команды R8G Esports.

В свою очередь действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен также принимал участие в соревновании. Экипаж Ферстаппена лидировал в гонке за 7 часов до финиша, но затем у Макса возникли проблемы со связью с сервером. В результате из-за дисконнекта он был вынужден сойти с дистанции. Ферстаппен был далеко не единственным, кто столкнулся с такими проблемами.

После гонки Ферстаппен был в ярости и пообещал больше никогда не участвовать в данном соревновании.

«Они (организаторы) назвали это колоссальным невезением. Я же считаю это полной некомпетентностью. Они даже не могут контролировать то, что происходит в их собственной игре! Меня уже третий раз вот так выкидывает из игры во время гонки. Так что это был последний раз, когда я вообще в этом участвую. Потому что какой вообще в этом смысл?

Готовишься пять месяцев, стараешься выиграть чемпионат, лидируешь в чемпионате, стараешься выиграть гонку, к которой отдельно готовился два месяца, – и потом организаторы действуют вот так! Это какая-то шутка. Я не могу назвать это соревнованием…это просто шоу клоунов!» – заявил Ферстаппен.

Ферстаппен подрезал русского в онлайн-гонке – и наш вынес Макса. В личку посыпались угрозы – фанаты чемпиона «Ф-1» не знают правил!

6 комментариев

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Avior
Ответ Luca di Montezemolo
Мда. Истерика из за каких-то покатушек, а теперь представим чтобы было с этим чуваком проверни фиа с маси свои трюки с ним, если его бомбит из за какой то игры, а не рекордного титула ф1 и 10 млн бонуса.
В "каких-то покатушках" призовые 250к баксов. Для Макса копейки, для симрейсеров - хорошие бабки
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Luca di Montezemolo
Мда. Истерика из за каких-то покатушек, а теперь представим чтобы было с этим чуваком проверни фиа с маси свои трюки с ним, если его бомбит из за какой то игры, а не рекордного титула ф1 и 10 млн бонуса.
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-2
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k0fNet
Ответ Аркадий Мусихин
Пускай провайдера поменяет. На Ростелеком например
Так там сервер штормило всю гонку. Ферзя это уже просто достало
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Аркадий Мусихин
Пускай провайдера поменяет.
На Ростелеком например
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M93
Понимаю Ферстаппена.) У меня бывало такое в онлайн матчах.
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Minuvert
Русские хакеры, они такие))
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