28 июня на автодроме Moscow Raceway пройдет второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Спортса’‘
После старта сезона на Гран-при Авто Mail, где победу в абсолютном зачете одержал экипаж Кизилова и Несова на Mercedes AMG GT 3 (команда Time4Race), Российская серия гонок на выносливость готовит новый этап – Гран-при Спортса’‘!
На этапе произойдет двойной дебют Lamborghini: в гонке примут участие сразу два итальянских суперкара. Также экипажи на легких спорт-прототипах класса CN Pro намерены взять реванш у лидирующего в абсолютном зачете экипажа №33 – многократного победителя престижного марафона «24 Спа» Несова и его напарника Кизилова на Mercedes AMG GT3.
Этап пройдет вечером 28 июня – пилотам предстоит сражаться не только друг с другом, но и с меняющимися условиями освещения.
Расписание 2-го этапа REC 2025 – Гран-при Спортса.
28 июня, суббота.
14:30 – открытие входа для зрителей,
18:00 – старт соревнования.
Прямая трансляция пройдет на официальных ресурсах REC во ВКонтакте и на телеканале «Старт». Билеты сможете найти на официальном сайте REC.