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28 июня на автодроме Moscow Raceway пройдет второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Спортса’‘

Moscow Raceway примет второй этап REC 2025 – Гран-при Спортса’‘.

После старта сезона на Гран-при Авто Mail, где победу в абсолютном зачете одержал экипаж Кизилова и Несова на Mercedes AMG GT 3 (команда Time4Race), Российская серия гонок на выносливость готовит новый этап – Гран-при Спортса’‘!

На этапе произойдет двойной дебют Lamborghini: в гонке примут участие сразу два итальянских суперкара. Также экипажи на легких спорт-прототипах класса CN Pro намерены взять реванш у лидирующего в абсолютном зачете экипажа №33 – многократного победителя престижного марафона «24 Спа» Несова и его напарника Кизилова на Mercedes AMG GT3.

Этап пройдет вечером 28 июня – пилотам предстоит сражаться не только друг с другом, но и с меняющимися условиями освещения.

Расписание 2-го этапа REC 2025 – Гран-при Спортса.

28 июня, суббота.

14:30 – открытие входа для зрителей,

18:00 – старт соревнования.

Прямая трансляция пройдет на официальных ресурсах REC во ВКонтакте и на телеканале «Старт». Билеты сможете найти на официальном сайте REC.

Опубликовано: Sports
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Moscow Raceway
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