Джолион Палмер: «Луч надежды в том, что Норрис проводил свою лучшую гонку 2025 года до контакта с Пиастри. Борьба в чемпионате далеко не закончена»

Палмер нашел плюс после схода Норриса в Монреале.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата сообщил о том, какие выводы Ландо Норрис может сделать после столкновения с напарником по «Макларену » Оскаром Пиастри на Гран-при Канады .

«Мне показалось, что Ландо отчаянно попытался зацепиться за последний шанс, и это заставило его броситься в брешь, которой изначально не было, и испортить всю хорошую работу, которую он проводил по ходу гонки. Со стороны это скорее выглядело как неуклюжая ошибка от претендента на титул, и отрицать это нельзя.

Из кокпита такие моменты развиваются очень быстро. Ты сидишь у самой земли, сердце бешено стучит, адреналин зашкаливает. Такие моменты ты ждешь 66 кругов – это твой шанс победить соперника в борьбе за титул и сказать свое слово на трассе.

Луч надежды для него в том, что темп был. Гонка выглядела лучшей для Норриса в 2025 году до контакта, и это придаст уверенности. Просто под давлением мы видим слишком много ошибок.

В то же время он выиграл в Абу-Даби в прошлом году под давлением Кубка конструкторов, а напряженнее квалификации, чем в Монако , не бывает – там он завоевал поул. Мы знаем, что он на это способен, просто нужно набрать ход. Это была очередная помарка, но борьба в чемпионате далеко не закончена», – заключил Палмер.

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