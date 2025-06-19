«Уильямс» и Воулз подписали новый многолетний контракт

«Уильямс » объявил о новой сделке с руководителем команды Джеймсом Воулзом.

Стороны подписали многолетний контракт.

Воулз присоединился к команде из Гроува в 2023 году, перейдя из «Мерседеса», где был главным стратегом.

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