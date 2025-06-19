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Ральф Шумахер считает Хюлькенберга подходящим пилотом для «Ред Булл»: «Он ладит с Ферстаппеном, Макс ценил бы Нико больше, чем других напарников»

Ральф Шумахер назвал Хюлькенберга идеальным напарником для Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер порассуждал о том, почему гонщик «Заубера» Нико Хюлькенберг вписался бы в «Ред Булл» в качестве напарника Макса Ферстаппена.

«Считаю, потому что они хорошо ладят. Кроме того, думаю, Макс ценил бы его больше, чем некоторых предыдущих напарников.

Как бы то ни было, что есть, то есть. Также он неплохо начал в «Заубере», все постепенно движется в нужном направлении. Это видно по результатам.

Вклад пилота очень важен. Не хочу никого обижать, но могу представить, что благодаря Хюлькенбергу «Заубер» получает лучшую обратную связь за многие годы. Он действительно переворачивает ситуацию в этом плане. У него богатый опыт, и он сильно выступал за все свои команды», – сообщил эксперт немецкого Sky Sport.

Расселл, Алонсо и Хюлькенберг – лучшие пилоты Гран-при Канады по версии The Race, Норрис – последний

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Formule1.nl
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logoРед Булл
logoЗаубер
logoМакс Ферстаппен
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