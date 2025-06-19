Ферстаппен назвал Имолу в числе 6 неприкосновенных трасс «Ф-1» и исключил возвращение Гран-при на «Нордшляйфе»

Ферстаппен посчитал невозможными гонки современной «Ф-1» на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен проводил тесты на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе» за рулем машины GT3.

«Формула-1 » не возвращалась на автодром с 1976 года.

«Боюсь, этого не будет с текущими машинами «Формулы-1». На скоростях GT3 это нормально, все еще возможно.

Я видел старые и нынешние записи, а также видео «Формулы-1» на «Нордшляйфе». Ясно одно: «Ф-1» никогда туда не вернется. Слишком опасно», – заявил четырехкратный чемпион мира в интервью журналу Formule1.

Кроме того, нидерландец назвал шесть автодромов, которые не должны потерять место в календаре ни при каких условиях:

«В конечном счете надо надеяться, что автоспортивная культура будет развиваться и в [новых для «Ф-1»] странах. Но, если бы решал я, календарь выглядел бы совсем иначе, и гонок стало бы меньше.

Трассы, который, на мой взгляд, заслуживают особый статус и должны всегда быть в календаре – чисто по спортивным причинам – следующие: Спа-Франкоршам , Зандворт, Сильверстоун, Имола, Сузука и Бразилия».

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