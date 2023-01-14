Дакар-2023. Этап 13. Леб выиграл шестой этап подряд, Прайс лидирует в зачете мотоциклов, ван Кастерен первый в зачете грузовиков

В Саудовской Аравии проходит 13-й этап ралли-рейда «Дакар-2023».

Себастьян Леб одержал шестую победу подряд и снова немного сократил отставания от в общем зачете.

В классе мотоциклов Кевин Бенавидес выиграл 13-й этап и в общем зачете отстает от лидирующего Тоби Прайса всего на 12 секунд.

В зачете грузовиков лидирует Янус ван Кастерен, а Мартин Мацик обошел Мартина ван дер Бринка в борьбе за второе место.

Ралли Дакар

14 января 2023 года

Этап 13

Мотоциклы

1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 2:21.47

2. Майкл Дочерти (ЮАР, «Хуксварна») +0.27

3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «Хуксварна») +0.57

…5. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +2.28

…7. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +3.31

Положение после этапа 13

1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») – 43:11.51

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +0.12

3. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +1.31

Квадроциклы

1. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») – 2:55.48

2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +1.35

3. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +3.11

Положение после этапа 13

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 54:53.18

2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +40.20

3. Пабло Копетти (США, « ») +2:01.46

Внедорожники

1. Себастьян Леб (Франция, BRX) – 2:26.17

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.28

3. Маттиас Экстрем (Швеция, « ») +6.31

Положение после этапа 13

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 43:48.10

2. (Франция, BRX) +1:21.42

3. Лукаш Мораеш (Бразилия, « ») +1:35.50

4. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +2:30.44

5. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +2:38.20

Мотовездеходы SSV

1. Эрик Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 2:35.13

2. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») +4.19

3. Ясир Сейдан (Саудовская Аравия, «Кан-Ам») +9.56

Положение после этапа 13

1. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») – 51:41.34

2. Эрик Гочал (Польша, «Кан-Ам») +3.24

3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +23.01

Грузовики

1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 3:02.43

2. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +3.25

3. Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра») +10.31

Положение после этапа 13

1. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») – 52:38.58

2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +1:16.42

3. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») 4:08.23