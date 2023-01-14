Дакар-2023. Этап 13. Леб выиграл шестой этап подряд, Прайс лидирует в зачете мотоциклов, ван Кастерен первый в зачете грузовиков
В Саудовской Аравии проходит 13-й этап ралли-рейда «Дакар-2023».
Себастьян Леб одержал шестую победу подряд и снова немного сократил отставания от Нассера Аль-Аттия в общем зачете.
В классе мотоциклов Кевин Бенавидес выиграл 13-й этап и в общем зачете отстает от лидирующего Тоби Прайса всего на 12 секунд.
В зачете грузовиков лидирует Янус ван Кастерен, а Мартин Мацик обошел Мартина ван дер Бринка в борьбе за второе место.
Ралли Дакар
14 января 2023 года
Этап 13
Мотоциклы
1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 2:21.47
2. Майкл Дочерти (ЮАР, «Хуксварна») +0.27
3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «Хуксварна») +0.57
…5. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +2.28
…7. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +3.31
Положение после этапа 13
1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») – 43:11.51
2. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +0.12
3. Скайлер Хоус (США, «Хуксварна») +1.31
Квадроциклы
1. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») – 2:55.48
2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +1.35
3. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +3.11
Положение после этапа 13
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 54:53.18
2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +40.20
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +2:01.46
Внедорожники
1. Себастьян Леб (Франция, BRX) – 2:26.17
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +5.28
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») +6.31
Положение после этапа 13
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 43:48.10
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +1:21.42
3. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Тойота») +1:35.50
4. Жинель де Виллерс (ЮАР, «Тойота») +2:30.44
5. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +2:38.20
Мотовездеходы SSV
1. Эрик Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 2:35.13
2. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») +4.19
3. Ясир Сейдан (Саудовская Аравия, «Кан-Ам») +9.56
Положение после этапа 13
1. Рокас Бацушка (Литва, «Кан-Ам») – 51:41.34
2. Эрик Гочал (Польша, «Кан-Ам») +3.24
3. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») +23.01
Грузовики
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 3:02.43
2. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») +3.25
3. Ярослав Вальтр (Чехия, «Татра») +10.31
Положение после этапа 13
1. Янус ван Кастерен (Нидерланды, «Ивеко») – 52:38.58
2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +1:16.42
3. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») 4:08.23
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