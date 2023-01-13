Тото Вольфф об уходе Воулза: «У нас собрана чрезвычайно талантливая команда стратегов»

Исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что команда не будет приглашать специалистов со стороны, чтобы восполнить уход Джеймса Воулза.

Воулз, который занимал должность главы отдела стратегии «Мерседеса», в новом сезоне перейдет в «Уильямс», где станет руководителем команды.

«Джеймс не оставил после себя дыру, поскольку мы много лет обсуждали план дальнейшего развития и поиска преемника в данной области. Мы всегда сильно полагались на виденье Джеймса, и несколько лет назад мы сделать акцент на вопросе о том, что команда будет делать, если однажды он решит заняться чем-то другим – будь то в «Мерседесе» или где-то еще. И Джеймс отлично справился с подготовкой замены.

У нас собрана чрезвычайно талантливая команда стратегов. В ней девять человек, несколько их них занимают руководящие должности, некоторые не всегда находятся на передовой, некоторые здорово выросли за время работы в «Мерседесе».

И в последние шесть месяцев они сами стали управлять этим самолетом, да и ранее готовились к этому под руководством Джеймса. Так что лично я чувствую себя вполне комфортно – мы готовы двигаться вперед с действующий структурой. И нельзя сказать, что у команды внезапно возникло слабое место (в связи с уходом Воулза)», – рассказал Вольфф.

Воулз станет новым руководителем «Уильямса» – ранее он был главным стратегом «Мерседеса»