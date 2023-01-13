Воулз станет новым руководителем «Уильямса» – ранее он был главным стратегом «Мерседеса»

Теги Уильямс Формула-1 Мерседес Йост Капито Авто

Команда «Уильямс» объявила о назначении Джеймса Воулза новым руководителем команды.

Воулз начнет работать в «Уильямсе» с 20 февраля и будет руководить командой на первом Гран-при нового сезона в Бахрейне.

Воулз долгое время работал в «Мерседесе» – последние четыре года в немецкой команде он занимал должность главного стратега.

В конце прошлого года в «Уильямсе» расстались с бывшим руководителем Йостом Капито и техническим директором Франсуа-Ксавье Демезоном.

«С нетерпением жду момента начала работы в «Уильямсе». Для меня огромная честь присоединиться к команде с таким богатым наследием. Команда «Уильямс» является настоящей иконой «Ф-1», к которой я отношусь с огромным уважением, и я с нетерпением жду возможности принять этот новый вызов», – рассказал Воулз.

В «Ф-1» только одна команда меняла шефов чаще «Феррари». А в топ-3 по увольнениям все – с неудачными результатами

3 комментария

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Pokrishkin
Тот самый Джеймс
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ALMANAC
Ну почему не Сьюзи…. Очень ждал
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Антон Терентьев
Падди Лоу тоже восторженно переходил в Уильямс.
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