Андрей Каргинов о гибели зрителя на «Дакаре»: «Вины Лопрайса нет, на его месте мог оказаться любой гонщик»

прокомментировал трагедию на «Дакаре».

На девятом этапе под колеса грузовика Алеша Лопрайса попал зритель, который впоследствии скончался. Лопрайс, лидировавший в гонке, не вышел на старт последующих заездов.

«На месте Лопрайса мог оказаться любой гонщик – болельщик стоял в канале, где не должен был находиться. Мне сложно понять, как он там оказался, возможно, захотел сделать красивый кадр на телефон.

Вины экипажа в трагедии нет. Это ужасный момент. Когда прочитал новости, сразу вспомнился «Дакар» 2019 года, когда в подобную ситуацию попал наш экипаж. К счастью, тогда зритель серьезно не пострадал – сломал ногу. Конечно, до людей необходимо доносить об опасности нахождения рядом с трассой, которая не ограничивается следами от машин – гонщики зачастую прокладывают новый путь, и зрители должны быть предельно внимательными, не подвергать свои и чужие жизни опасности.

Надеюсь, это происшествие не скажется на карьере Лопрайса, пройдет время, и он вновь сможет выйти на старт гонки. На «Дакаре» он был лидером, имел все шансы впервые выиграть ралли. Не знаю, будет ли дисквалификация со стороны организаторов, но по‑человечески Алеш поступил правильно, снявшись с соревнований», – заявил пилот команды «КАМАЗ-мастер» в интервью «Матч ТВ».

Лидер «Дакара» Лопрайс о смерти зрителя после наезда его грузовика: «Это останется со мной на всю жизнь»