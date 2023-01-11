Лидер «Дакара» Лопрайс о смерти зрителя после наезда его грузовика: «Это останется со мной на всю жизнь»

Стали известны подробности инцидента, после которого скончался один из зрителей «Дакара».

В аварии принял участие лидер класса грузовиков Алеш Лопрайс. Зритель находился за дюной, и, как можно судить по онборду, гонщик его не видел. По окончании девятого этапа Лопрайсу сообщили, что 69-летний итальянец получил травмы, однако причиной смерти стал инфаркт по пути в больницу.

«Стюарды «Дакара» показали нам запись аварии – мы по ошибке наехали на мужчину, который снимал нашу машину под дюной и получил травмы. Он плохо чувствовал себя в течение двух-трех часов, а потом у него случился инфаркт во время транспортировки в больницу. Человеческая жизнь закончилась косвенно по моей вине – я был за рулем.

Должен признать, что я и моя бригада ничего не видели. Онборды и другие видео могут это доказать. Но это не меняет тот факт, что жизнь человека окончилась.

Это был итальянец, но пока я не знаю его имя, потому что идет расследование. 69-летний фанат приехал на «Дакар» и, к сожалению, стоял под дюной, и мы вообще его не видели. Никто из нас.

Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования его семье и друзьям. Мне очень жаль, и этот инцидент останется со мной на всю жизнь», – сказал Лопрайс в видео, снятом вечером 10 января.

Некоторые СМИ сообщили, что лидер гонки снялся, однако Marca пока не подтверждает данную информацию. Сайт ралли-рейда передает, что Лопрайс сдался властям, чтобы помочь с расследованием аварии, и не стартовал на десятом этапе.

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