Гюнтер Штайнер о разрыве с Мазепиным: «Хаас» не мог принять другое решение, мы поступили правильно»

не жалеет, что «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным.

В марте 2022 года команда также разорвала соглашение с титульным спонсором – компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий». Место Никиты занял Кевин Магнуссен. Штайнер связал выбор с событиями на Украине.

«Мы не могли принять другое решение. Оглядываясь назад, думаю, мы поступили правильно. Никакого влияния [с финансовой точки зрения] не было, хотя, конечно, это сказалось на старте сезона. Пришлось проделать большую работу, чтобы вернуться туда, где мы хотели бы быть.

Тем не менее, когда мы начали гоняться в Бахрейне, стало понятно, как быстро меняется жизнь в «Ф-1». Мы не оглядывались назад, а просто пытались выдать максимум. Команда получила свой шанс. Было непросто, но вызов – это возможность», – сообщил руководитель «Хааса» в интервью Speedcafe.

Менеджер рассказал о новом титульном спонсоре:

«Во-первых, дело не только в финансах – MoneyGram это очень надежная и хорошая компания. Хоть она и американская, на 75 процентов бизнес ведется глобально.

Тот факт, что она захотела присоединиться, показывает, в каком хорошем состоянии «Ф-1». И выбор пал на «Хаас» – компания считает, что мы на верном пути. Это демонстрирует нашим сотрудникам и фанатам, что «Хаас» здесь надолго, а ведь в прошлом году приходилось отвечать на тяжелые вопросы.

Теперь мы стали одной из наиболее стабильных команд в паддоке. Есть десять стабильных команд, и «Хаас» – одна из них. Компания выбрала нас – это говорит о признании нашего труда. В приходе MoneyGram нет никаких минусов, одни плюсы».

«Хаас» обновил лого после прихода титульного спонсора

Никита Мазепин: «Буду выступать в новой для себя дисциплине в 2023-м, вне России. Цель – вернуться в «Ф-1»