Отмар Сафнауэр рассказал, чем структура «Альпин» отличается от «Астон Мартин».

Сафнауэр, уходя из « », сравнивал руководство команды с двоепапством из-за прихода Мартина Уитмарша. После года в «Альпин» менеджер утверждает, что во французском коллективе ситуация иная, и взаимодействие с исполнительным директором Лораном Росси его не напрягает.

«Работать с Лораном очень легко, потому что мы как два папы разных церквей. Он исполнительный директор «Альпин», автомобильной компании, и я перед ним отчитываюсь.

из столпов компании «Альпин» или одна из ее составляющих – команда «Ф-1». Так что я просто ему докладываю. Он получает разнообразные отчеты, касающиеся продажи, дизайна, производства, маркетинга автомобилей, всего такого. Похоже на то, как Тото [ ] отчитывается перед [исполнительным директором группы « »] Олой Каллениусом.

Последнее, чего ты хочешь, когда приходишь на новое место – чтобы роли пересекались. Это хуже, чем обратная ситуация, когда и я что-то не делаю, и ты тоже. Поначалу было некоторое пересечение, а потом мы разобрались: я делаю одно, ты – другое, и постарались, чтобы не было ни пересечения, ни недоработок. И сейчас мы в таком положении», – сообщил руководитель «Альпин».

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»

Эстебан Окон: «У «Альпин» фантастическое руководство. Под его управлением я чувствую себя спокойнее»