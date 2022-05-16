Отмар Сафнауэр о причинах перехода из «Астон Мартин» в «Альпин»: «Дело точно не в Лоренсе Стролле»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр рассказал о причинах своего ухода из .

Сафнауэр опроверг предположения, согласно которым причиной решения покинуть команду стали разногласия с владельцем «Астон Мартин» Лоренсом Строллом.

«Серьезные переговоры с «Альпин» начались только в этом году. То есть уже в новом году – и только после того, как для меня стало ясным, что уйти из «Астон Мартин» будет лучшим решением для всех. Тогда я начал искать альтернативные варианты и мы достигли соглашения с «Альпин».

Если говорить о причинах – скажем так, Папа Римский может быть только один. Если их появляется двое – это неправильно. Так что да, поэтому я подумал, что для меня пришло время покинуть «Астон Мартин», и что так будет лучше для всех.

Люди спрашивали меня, о каком именно человеке идет речь. Ну, речь точно не про Лоренса Стролла. Ведь у каждого есть босс. Здесь, в «Альпин», у меня тоже есть босс. Как и во всех других командах.

Но проблема, о которой мы говорили, появилась в тот момент, когда боссы «Астон Мартин» решили пригласить в команду Мартина Уитмарша. И получилось, что мы с ним оказались на одинаковых должностях и должны были заниматься одними и теми же вещами. Но это так не работает. Но нет, дело было не в Лоренсе. Ведь он по-прежнему владелец и главный босс. В у меня тоже есть босс – Лоран Росси. Все предельно четко и ясно, как и должно быть», – рассказал Сафнауэр.

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