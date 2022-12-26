Эстебан Окон: «У «Альпин» фантастическое руководство. Под его управлением я чувствую себя спокойнее»

доволен текущим руководством «Альпин».

В последний год команду покинули исполнительный директор Марцин Будковский и советник . Теперь «Альпин» возглавляет Отмар Сафнауэр, который работает в связке с исполнительным директором Лораном Росси и главой группы « » Лукой де Мео.

«Впервые я побывал в Энстоуне в 2010-м, 12 лет назад. Безумие – за это время многое поменялось. Сейчас ситуация утряслась, и это здорово. У нас отличная группа лидеров: Отмар, Лоран, Лука – считаю, это фантастическая команда.

Мы чувствуем позитивное давление. Это не негативное давление, когда ты должен давать результат, иначе потеряешь место. Все совсем по-другому. Это страсть к гонкам, к автоспорту. С тех пор, как Лоран, Лука и Отмар присоединились, я чувствую себя спокойнее, чувствую себя хорошо. Так что причин для беспокойства нет», – заявил французский гонщик.

Окон отметил, что, несмотря на позитив, «Альпин» предстоит большая работа, чтобы стать топ-командой:

«Мы еще не достигли цели, поэтому я говорю, что нужно оставаться реалистами и продолжать трудиться. Я рассчитываю на усилия, которые прикладываю, и каждую неделю упорно работаю на базе.

Не хочу, чтобы по окончании карьеры у меня были сожаления о том, что я чего-то не сделал. Все в моих руках».

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