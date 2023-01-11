Майкл Андретти: «Кадиллак» не станет просто брендировать моторы для «Андретти», компания вложится в разработку»

заявил, что «Кадиллак» будет заниматься моторами для «Формулы-1».

Американская команда заручилась поддержкой «Дженерал Моторс» ради попадания в чемпионат. Сообщалось, что действующие производители обеспокоены тем, что «Кадиллак», принадлежащий «Дженерал Моторс», якобы не будет разрабатывать двигатели, а начнет использовать силовые установки другого моториста (предположительно, «Рено») под своим брендом.

«Это слухи, все не так. «Кадиллак» будет вовлечен в производство машины. Если мы попадем [в «Ф-1»] в 2025-м, моторы останутся прежними, так что придется использовать то, что есть сейчас. Тем не менее, [при новом моторном регламенте] в 2026 году возможны различные варианты взаимодействия с другим производителем.

Это не станет просто ребрендингом двигателя, потому что в мотор будет вложена интеллектуальная собственность «Кадиллака». Это не ребрендинг», – сказал владелец «Андретти».

В «Ф-1» обсуждают ограничение ребрендинга моторов из-за возможной договоренности «Андретти-Кадиллак» с «Рено» (Autosport)

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