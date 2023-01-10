Сайнса-старшего отправили в больницу после аварии на 9-м этапе «Дакара», но испанец решил продолжить гонку
Карлос Сайнс-старший попал в аварию на первых километрах девятого этапа ралли-рейда «Дакар-2023»
Испанца доставили в больницу для обследований – Карлос испытывает боли в правой стороне туловища. Социальные сети сообщили о сходе Сайнса, однако сам пилот во время транспортировки на медицинском вертолете попросил вернуть его к машине. Карлос и его штурман ожидают прибытия автомобиля поддержки.
60-летний гонщик «Ауди» потерял шансы на высокие позиции еще на шестом этапе, когда потерял несколько часов из-за инцидента.
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