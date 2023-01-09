Колапинто стал гонщиком Академии «Уильямса» и будет выступать за «МП Моторспорт» в «Ф-3»

Академия « » объявила о пополнении.

19-летний Франко Колапинто присоединился к программе « ». Ближайший сезон пилот проведет в «Формуле-3» за «МП Моторспорт».

В 2022-м Франко представлял в «Ф-3» команду « ». Аргентинский гонщик одержал две победы и занял девятое место в общем зачете.

Колапинто – чемпион испанской «Формулы-4» 2019 года.

Смоляр стал 8-м в списке лучших гонщиков «Ф-3» по версии RaceFans, Артур Леклер не попал в топ-10