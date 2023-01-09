Колапинто стал гонщиком Академии «Уильямса» и будет выступать за «МП Моторспорт» в «Ф-3»

Теги Уильямс Формула-3 Формула-4 Ван Амерсфорт МП Моторспорт Авто

Академия «Уильямса» объявила о пополнении.

19-летний Франко Колапинто присоединился к программе «Уильямса». Ближайший сезон пилот проведет в «Формуле-3» за «МП Моторспорт».

В 2022-м Франко представлял в «Ф-3» команду «Ван Амерсфорт». Аргентинский гонщик одержал две победы и занял девятое место в общем зачете.

Колапинто – чемпион испанской «Формулы-4» 2019 года.

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