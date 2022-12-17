Смоляр стал 8-м в списке лучших гонщиков «Ф-3» по версии RaceFans, Артур Леклер не попал в топ-10
RaceFans составило рейтинг десяти лучших пилотов «Формулы-3» по итогам сезона-2022.
Александр Смоляр («МП Моторспорт») занял восьмую строчку. «Когда у Смоляра появлялись шансы, он пользовался ими по полной», – отмечает издание.
Александр пропустил этап в Великобритании из-за ограничений для российских спортсменов. Смоляр завоевал три подиума, в том числе одну победу, и стал десятым в личном зачете.
Артур Леклер из «Премы» завершил сезон шестым и заработал повышение до «Формулы-2», однако не попал в рейтинг RaceFans. Чемпион Виктор Мартен («АРТ») расположился на второй строчке, первое место журналисты отдали Оливеру Бермэну («Према»).
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