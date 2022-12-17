Смоляр стал 8-м в списке лучших гонщиков «Ф-3» по версии RaceFans, Артур Леклер не попал в топ-10

RaceFans составило рейтинг десяти лучших пилотов «Формулы-3» по итогам сезона-2022.

(«МП Моторспорт») занял восьмую строчку. «Когда у Смоляра появлялись шансы, он пользовался ими по полной», – отмечает издание.

Александр пропустил этап в Великобритании из-за ограничений для российских спортсменов. Смоляр завоевал три подиума, в том числе одну победу, и стал десятым в личном зачете.

Артур Леклер из «Премы» завершил сезон шестым и заработал повышение до «Формулы-2», однако не попал в рейтинг RaceFans. Чемпион Виктор Мартен («АРТ») расположился на второй строчке, первое место журналисты отдали Оливеру Бермэну («Према»).

Рейтинг пилотов «Формулы-3» по итогам сезона-2022 (RaceFans)

1. Оливер Бермэн (« », 3-е место в чемпионате)

2. Виктор Мартен («АРТ», 1-е)

3. Роман Штанек («Трайдент», 5-е)

4. Зейн Мэлоуни («Трайдент», 2-е)

5. Джонни Эдгар («Трайдент», 12-е)

6. Зак О’Салливан (« », 11-е)

7. Исак Хаджар («Хайтек», 4-е)

8. Александр Смоляр («МП Моторспорт», 10-е)

9. Франко Колапинто (« », 9-е)

10. Оливер Гете (« », 19-е, провел 2 этапа из 9)

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