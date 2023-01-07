Фредерик Вассер: «С нарушениями потолка расходов нужно разбираться гораздо жестче и быстрее»

Фредерик Вассер рассказал, как нужно реагировать на финансовые нарушения в «Формуле-1».

В 2021 году « » на два миллиона долларов превысил потолок расходов. По мнению Вассера, с нарушителями разбирались слишком долго – наказала команду лишь в октябре 2022-го.

«[Ограничение расходов –] с отрывом лучшее правило, введенное в «Ф-1».

Если говорить о том, как приходится работать сегодня, то, во-первых, процесс слишком долгий. Надо понять, как замечать нарушения или предпринимать меры раньше. И, пожалуй, мы должны действовать жестче. Окей, сейчас речь о первом проступке, но отныне надо забыть о разделении на значительные и незначительные нарушения. С моей точки зрения, два или три миллиона нельзя назвать незначительной суммой, для развития болида она имеет огромное значение.

Я считаю, что нужно действовать гораздо жестче и гораздо быстрее», – заявил новый руководитель « » до того, как появилась новость о его переходе в Скудерию.

Фредерик Вассер о скандале вокруг потолка расходов: «За отклонение закрылка на 0,9 мм дисквалифицируют, но можно тратить лишние миллионы – это абсолютно нечестно»

Потолок расходов в 2023-м будет почти на $20 млн выше базового из-за инфляции, спринтов и новых Гран-при