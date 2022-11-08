Потолок расходов в 2023-м будет почти на $20 млн выше базового из-за инфляции, спринтов и новых Гран-при

Потолок расходов в «Формуле-1» в 2023 году станет самым высоким в истории, несмотря на планы каждый год снижать лимит.

Базовая величина в 2021 году составляла 145 миллионов долларов, в 2022-м – 140, в 2023-м – 135. Тем не менее, фактические суммы сильно отличаются из-за ряда факторов. Потолок рассчитывался на 21 Гран-при в год, и за каждую дополнительную гонку команды получали право потратить лишние 1,2 миллиона. Это касается и этапов, отмененных позже определенного срока.

Таким образом, в 2021-м лимит был повышен на 3,6 миллиона (22 Гран-при и два отмененных), в 2022-м – на 1,2 (22 Гран-при, этап в России отменили заблаговременно), в 2023-м планируется повышение на 3,6 (24 Гран-при).

За каждый спринт команды также могут потратить еще по 150 000 долларов. Надбавка за спринты в 2021-м и 2022-м составила 450 000 долларов. В 2023-м количество спринтов увеличится вдвое, и сумма должна достигнуть 900 000, однако переговоры продолжаются.

Другим значимым фактором является инфляция. В нынешнем сезоне было согласовано повышение потолка на 4,6 миллиона из-за возросших цен на энергоносители и перевозки. Согласно расчетам Auto Motor und Sport, в следующем году команды смогут потратить еще примерно на 10,6 миллиона больше (исходя из инфляции в 7,9 процента годовых) – общая надбавка из-за роста цен достигнет 15,2 миллиона.

По состоянию на сегодняшний день потолок расходов на сезон-2023 должен составить около 154,7 миллиона – почти на 20 миллионов больше базового значения. В 2021-м общий лимит был равен 149,05 миллиона, в 2022-м – 146,25.

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