«Ауди» собирается нанять гонщика по развитию для проекта в «Ф-1» до конца года

«Ауди» намерена пригласить пилота для работы над силовыми установками в рамках проекта в «Формуле-1».

Немецкая фирма станет поставщиком моторов с 2026 года. «Ауди» подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с « » (выступает в «Ф-1» как « »).

«Может показаться, что до дебюта еще далеко, но мы хотим нанять гонщика по развитию к концу 2023 года. Главное качество – он должен быть быстрым. Важно получить опытного пилота, который мог быть развивать нашу силовую установку на симуляторах в Нойбурге», – заявил глава проекта Адам Бейкер.

Менеджер также заявил, что «Ауди» находится в поиске инженеров с опытом работы в «Ф-1».

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