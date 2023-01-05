«Ауди» собирается нанять гонщика по развитию для проекта в «Ф-1» до конца года

Теги Заубер Ауди Формула-1 Альфа Ромео Авто

«Ауди» намерена пригласить пилота для работы над силовыми установками в рамках проекта в «Формуле-1».

Немецкая фирма станет поставщиком моторов с 2026 года. «Ауди» подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с «Заубером» (выступает в «Ф-1» как «Альфа Ромео»).

«Может показаться, что до дебюта еще далеко, но мы хотим нанять гонщика по развитию к концу 2023 года. Главное качество – он должен быть быстрым. Важно получить опытного пилота, который мог быть развивать нашу силовую установку на симуляторах в Нойбурге», – заявил глава проекта Адам Бейкер.

Менеджер также заявил, что «Ауди» находится в поиске инженеров с опытом работы в «Ф-1».

Валттери Боттас о приходе «Ауди»: «Эта возможность добавляет стабильности, уверенности в будущем»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий