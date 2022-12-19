Валттери Боттас о приходе «Ауди»: «Эта возможность добавляет стабильности, уверенности в будущем»

Пилот «Альфа Ромео» рассказал, что будущий переход к работе с «Ауди» не повлияет на команду в ближайший год.

«Заубер» прекратит сотрудничество с « » по окончании 2023 года. Официальный приход «Ауди» и переход к статусу заводской команды должен произойти лишь в 2026 году – при переходе на новый моторный регламент.

При этом в команде уже начались изменения – Фредерик Вассер ушел в «Феррари», где займет пост руководителя. В то же время директором гоночной программы « » стал .

«Все понимают, что для команды это отличная возможность добиться большего. Что эта возможность добавляет стабильности, уверенности в будущем.

Когда о сделке объявили, все начали об этом говорить, после чего пришло понимание: «Так, давайте возвращаться к работе, сейчас все внимание уходит этому и следующему сезону». Ведь понятно, что в следующем сезоне еще ничего не изменится, команда останется «Альфа Ромео».

По ощущениям переход к « » произойдет еще не скоро, но все настроены хорошо и оптимистично смотрят в будущее», – рассказал Боттас.

Четыре команды «Ф-1» сменили шефов за месяц. Остальные постят в соцсети: «а вот наш босс!», «узнал, что в топе долгожителей»