Отмар Сафнауэр: «Окону нужно принимать более здравые решения в борьбе с напарниками»

Отмар Сафнауэр рассказал, как относится к противостоянию с напарниками.

В 2022 году Окон и несколько раз жестко боролись друг с другом. По окончании сезона испанец перешел из «Альпин» в « », а новым напарником Эстебана стал Пьер Гасли.

«Пожалуй, ему (Окону) нужно принимать более здравые решения, когда рядом напарники. Гонки не выигрываются на первом круге – неважно, борешься ты с партнером или нет. Если агрессивно действуешь против соперника, и вы оба сходите, вы оба проигрываете. Если агрессивно сражаешься с напарником, угадайте, кто проигрывает из-за обоюдного схода? Так что нужно принимать правильные решения, а соперника можно обогнать позже», – заявил руководитель «Альпин».

Сафнауэр подтвердил, что уже обсудил с Оконом данный вопрос:

«Если понадобится напомнить, с радостью это сделаю».

В то же время Отмар поделился воспоминаниями о победе Эстебана на -2021 – по мнению менеджера, это свидетельствует о развитии пилота:

«Безусловно, он стал взрослее, начал лучше понимать гонки. Мне очень нравится, что Эстебан зачастую действует безошибочно под давлением. Я видел, как он выиграл в борьбе с Феттелем. Наша машина была быстрее, и он не допустил ни одной ошибки и одержал победу.

Даже больше меня впечатлило, как в дождевых условиях на «Сузуке» – непростой трассе – он финишировал впереди Льюиса [ ], болид которого был быстрее.

Так что он повзрослел, прибавил в этом отношении. И он демонстрирует скорость. Может ли он добиться улучшений? Да, мы поработаем над некоторыми аспектами».

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